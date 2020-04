Tribunal condena mais de 20 cidadãos

O Tribunal da Comarca de Cambambe, província do Cuanza Norte, condenou hoje, quarta-feira, no Dondo, 23 cidadãos nacionais a penas que variam de um a dois meses de prisão, pelo crime de desobediência ao Decreto sobre o Estado de Emergência, que visa a prevenção contra o coronavírus(covid-19).

Entre os réus julgados em processo sumário constam José Restino e Fernando Bala, respectivamente, motorista e enfermeiro, condenados a dois meses de prisão, convertida em 50 mil Kwanzas de multa e ao pagamento de 20 mil Kwanzas de taxa de justiça, cada uma, e cinco mil e 500 Kwanzas ao defensor oficioso.

Os réus são funcionários de uma empresa privada, que viajavam de Luanda ao Cuanza Sul, detidos na terça-feira, pela Polícia Nacional, no posto de fiscalização do Kiamafulo, no limite entre as províncias dos Cuanza Sul e Norte, quando transportavam 24 passageiros num camião basculante, em violação ao Estado de Emergência, em vigor desde as zero horas do dia 27 de Março.

Na leitura da sentença, o juiz da causa, Job Paulo Kiatunda, condenou os restantes 21 réus na pena única de 30 dias de prisão suspensa, por um período de dois anos e ao pagamento de quatro mil Kwanzas de taxa de justiça/ cada e dois mil e 500 Kwanzas ao defensor oficioso.

Na mesma audiência foram inocentados, por falta de provas, os réus Paulino Kambuca e Mariano Abel, igualmente arrolados no mesmo crime, enquanto Adelino Jorge, de 15 anos de idade, foi restituído à liberdade por imputabilidade, devendo aguardar por um tratamento especial a nível do julgado de menor.

Job Paulo sustentou a acusação, pela conduta indecorosa dos co-réus José Restino e Fernando Bala, à luz do Decreto Presidencial número 81/ 20, de 27 de Março, sobre o Estado de Emergência e às regras de circulação de pessoas de uma província à outra, colocando em risco a saúde pública.

Este é o primeiro julgamento do género, nesta circunscrição, desde a entrada em vigor, do Decreto Presidencial, sobre o Estado de Emergência.