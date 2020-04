Vídeo: Médicos franceses debatem ao vivo testar vacina contra covid-19 em África e comparam africanos a prostitutas

Dois médicos franceses altamente respeitados debateram na televisão ao vivo, nesta quarta-feira, como uma nova vacina COVID-19 em desenvolvimento deve ser testada pela primeira vez em África, “onde não há máscaras, tratamento ou tratamento intensivo”.

Um deles, Jean-Paul Mira, até comparou africanos a prostitutas que foram o foco de estudos anteriores sobre a AIDS. “Tentamos coisas com prostitutas porque elas são altamente expostas e não se protegem”, disse ele.









A discussão entre os dois principais médicos franceses na TV ao vivo deixou os telespectadores horrorizados quando propuseram que a África se tornasse um laboratório gigante para testes de vacinas contra o coronavírus porque o continente carecia de recursos para se defender do COVID-19.

No segmento transmitido no canal de TV francês LCI, Jean-Paul Mira e Camille Locht levantaram a idéia de testar novas vacinas em populações africanas empobrecidas.

Mira é chefe do departamento de terapia intensiva do Hospital Cochin, em Paris, enquanto Locht é diretor de pesquisa do Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica, conhecido como Inserm.



“Se eu puder ser provocativo”, disse Mira, “deveríamos fazer este estudo na África, onde não há máscaras, tratamento ou terapia intensiva? Um pouco como fizemos em alguns estudos sobre a AIDS. Tentamos coisas com prostitutas porque eles são altamente expostos e não se protegem “.

Locht concordou, dizendo: “Você está certo. Na verdade, estamos pensando em um estudo paralelo na África para usar com o mesmo tipo de abordagem com placebos do BCG”, referindo-se à vacinação contra a tuberculose que Inserm diz que parece proteger as crianças contra infecções, particularmente respiratórios.

“Vamos realmente pensar seriamente sobre isso”, disse ele.

As imagens, transmitidas nesta quarta-feira, provocaram uma avalanche de indignações acusando os médicos de atitudes coloniais brancas.

Várias estrelas africanas do futebol que jogaram na Europa, incluindo o ex-craque do Chelsea Didier Drogba e o ex-atacante do Barcelona Samuel Eto’o, twittaram sua indignação com os comentários dos dois médicos.

Drogba, da Costa do Marfim, twittou: “É totalmente inconcebível que continuemos advertindo isso. A África não é um laboratório de testes. Eu gostaria de denunciar vivamente aquelas palavras humilhantes, falsas e, acima de tudo, profundamente racistas”.

“Bem-vindo ao Ocidente, onde os brancos se consideram tão superiores que o racismo e a debilidade se tornam comuns”, twittou Ba, que é do Senegal. “Hora de subir.”

A Inserm, classificada como a segunda melhor instituição de pesquisa do mundo no setor de saúde, emitiu um comunicado oficial no Twitter dizendo que a proposta havia sido “interpretada incorretamente” e incluía a hashtag “#FakeNews”.