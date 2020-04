WhatsApp reforça limites no encaminhamento de mensagens para combater desinformação sobre coronavírus

O WhatsApp está a tentar impedir a rápida disseminação de informações falsas do coronavírus, colocando novos limites no número de vezes que uma mensagem encaminhada pode ser compartilhada simultaneamente.

Uma mensagem recebida por uma pessoa que já foi encaminhada cinco vezes agora só pode ser passada apenas para uma conversa por vez.



Os novos limites são ainda mais rigorosos do WhatsApp.

O aplicativo de mensagens de texto tem aumentado gradualmente as restrições à sua função de encaminhamento, onde um usuário pode facilmente escolher vários grupos ou pessoas para receber a mensagem.

Dois anos atrás, um usuário podia passar uma mensagem encaminhada para 250 grupos de uma vez, com cada grupo capaz de hospedar centenas de usuários.











No ano passado, a empresa reduziu esse limite para cinco grupos por vez. Agora é uma, embora um usuário possa teoricamente ainda encaminhar a mesma mensagem para indivíduos ou grupos, um por um.

“Vimos um aumento significativo na quantidade de encaminhamento que os usuários nos disseram que são assustadoras e podem contribuir para a disseminação de informações falsas”, disse o WhatsApp em um post no blog.

“Acreditamos que é importante diminuir a propagação dessas mensagens para manter o WhatsApp um lugar para conversas pessoais”.



O WhatsApp tem sido atormentado por informações falsas, mas a facilidade com que os grupo de conversas e recursos de encaminhamento podem ser usados ​​para espalhar esse conteúdo foi ampliada pela pandemia de coronavírus.



Ao contrário do Facebook ou Instagram, o WhatsApp criptografa completamente suas mensagens, o que significa que a empresa não tem idéia do que está sendo dito ou compartilhado. E, ao contrário do Facebook, ele não tem a capacidade de anexar um aviso e uma explicação às postagens consideradas falsas pelos verificadores de fatos.



O WhatsApp, como outras plataformas de mensagens de texto, tem sido usado nos últimos meses para espalhar mensagens que geralmente contêm uma mistura de declarações sobre o vírus, algumas precisas e outras que foram desmascaradas por especialistas médicos. O problema agora é tão grave que os líderes mundiais estão pedir às pessoas que parem de compartilhar informações não verificadas usando o aplicativo.



Fonte: CNN