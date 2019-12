Lito Vidigal rescinde com Boavista

O técnico angolano Lito Vidigal, rescindiu terça-feira o contrato com o Boavista depois de quatro derrotas consecutivas na Liga portuguesa.

Vidigal termina assim uma ligação que começou ainda no decorrer da temporada passada e deixa o Boavista no 8.º lugar, com 18 pontos.



Lito rendeu na altura o treinador Jorge Simão.

O antigo seleccionador de Angola de 50 anos de idade, acordou a rescisão com a equipa do Bessa (entretanto confirmada oficialmente pelo clube), sendo que Daniel Ramos é o nome em equação para render Vidigal no banco dos axadrezados.

Além do Boavsita, Lito já teve passagem pelo Vitória de Setúbal,Desportivo das Aves,Arouca,Belenenses,At-Ittihad (Libia) Limassol (Chipre) Macabbi Tel-Aviv (Israel)