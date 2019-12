PR manifesta intenção de manter diálogo com sociedade para resolução dos problemas de Luanda

O Presidente da República, João Lourenço, manifestou, nesta quarta-feira, em Luanda, a intenção de manter o diálogo com os membros Conselho de Auscultação da Comunidade, no sentido de gradualmente se resolverem os problemas da província de Luanda.

O Chefe de Estado falava no encontro com representantes do Conselho de Auscultação da Comunidade, onde foram apresentados os principais problemas da cidade capital.

No encontro, João Lourenço agradeceu a contribuição de todos na resolução nos problemas da capital, tendo manifestado a convicção de que as inquietações das populações serão resolvidas paulatinamente.

De forma geral, foram abordadas questões sociais, económicas e políticas da capital, principalmente, a situação da criminalidade registada nos últimos meses, tendo o estadista declarado que neste quesito “a situação na cidade de Luanda melhorou”.

Participaram do encontro representantes das Igrejas, do Conselho Nacional da Juventude, da classe empresarial privada, das Autoridades Tradicionais e dos Sindicatos.

O encontro faz parte da agenda da jornada de campo que o Presidente da República cumpre, desde hoje à cidade de Luanda, que inclui uma reunião com o governador de Luanda, Joaquim Luther Rescova, e sua equipa de trabalho.

O programa inscreve, ainda esta tarde, visitas do Presidente da República às unidades fabris no município de Viana, uma virada para a produção de gases industriais e hospitalares e outra de materiais de construção, nomeadamente estruturas metálicas e pontes.

Para quinta-feira (19) está reservado a inauguração da Centralidade do Zango 5, a meio da manhã, precedida da entrada oficial em funcionamento do Centro de Hemodiálise do Hospital Geral de Luanda.

A visita do Presidente da República à província de Luanda termina na tarde do mesmo dia no Projecto Integrado de Desenvolvimento Agrícola e Regional da Quiminha, no município de Icolo e Bengo.