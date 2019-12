ACNUR interrompe repatriamento para RDC

O desabamento, no início desta semana, de duas pontes em Calamba Mbuji e Cananga, província do Kassai Central (República Democrática do Congo), interrompeu o repatriamento voluntário e organizado dos refugiados da RDC que se encontram no campo do Lóvua, Lunda Norte, soube esta quinta-feira a Angop.

Segundo Tam Daniel Roger, chefe do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidades para os Refugiados (ACNUR), a interrupção deve-se, igualmente, ao mau estado das vias de acesso aos postos fronteiriços de Tchicolondo e Nachiri, que dividem os dois países (Angola e RDC).



O especialista assegurou que o processo, que teve início em Outubro do ano em curso, será retomado a partir do dia 20 de Janeiro, caso as autoridades congolesas concluam os trabalhos de reposição das pontes.



Até agora, já foram repatriados 2.590 cidadãos para as províncias de Kassai e Kassai Central, estando actualmente no campo de acolhimento do Lóvua um total de 6.350 refugiados, dos quais mais de quatro mil desejam ainda permanecer em Angola.

Operam no processo 11 camiões, sendo cinco para o transporte de pessoas e seis para cargas, para além de viaturas especiais para mulheres grávidas, idosos, crianças e portadores de deficiência.

Ao longo do percurso, foram criados dois centros de trânsito para os refugiados repousarem e posteriormente serem transportados as suas zonas de origem na RDC.



O ACNUR assegura cerca de 120 dólares norte-americanos e 20 mil francos congoleses para a reintegração socioeconómica de cada refugiado.



Angola, em particular a província da Lunda Norte, havia acolhido, desde Maio de 2017, cerca de 35 mil cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) fugidos do seu país devido a violência generalizada causada por tensões políticas e étnicas.

Desses, 23 mil e 684 foram acolhidos no campo de refugiados do Lóvua, enquanto os restantes 11 mil e 316 estavam distribuídos pelas comunidades da província.



Durante a fase de repatriamento voluntário e espontâneo, regressaram à RDC 14 mil e 724. Destes, três mil e 772 são homens, sete mil e 974 crianças e dois mil e 978 mulheres, dos 18 mil e 800 previstos.



O repatriamento voluntário teve início a 19 de Agosto, quando um grupo de refugiados decidiu unilateralmente regressar ao país de origem.