Barça e Real empatam no “El Clásico” e mantêm liderança

O Barcelona e o Real Madrid empataram a zero em partida de atraso da 10ª jornada da La Liga que se disputou esta noite em Camp Nou, e continuam na liderança do campeonato espanhol de futebol com 36 pontos cada.

Apesar da ausência de golos, as duas equipas criaram diversas oportunidades junto das balizas adversárias – sobretudo, o conjunto orientado por Zinédine Zidane, que dominou as operações durante o primeiro tempo “El Clásico” do futebol espanhol.

Entre os jogadores merengues, destaque para a exibição de Federico Valverde, médio uruguaio que tentou a sorte com vários remates de fora da área, tendo sido um dos mais activos do ataque blanco nesta visita à Catalunha.

Só as defesas de Ter Stegen (Barcelona) foram capazes de pará-lo.

A equipa de Ernesto Valverde (Barcelona), por outro lado, apresentou-se alguns furos abaixo do que é habitual. Apesar de conseguir, em muitos momentos do jogo, manter a bola em seu poder no meio-campo contrário, não foi capaz de criar ocasiões de golo dignas de registo.

Uma das poucas excepções saiu dos pés de Lionel Messi, após jogada rápida de Antoine Griezmann, mas o argentino acertou mal na bola e não conseguiu a finalização.

Com este empate, Barcelona e Real Madrid se mantêm na liderança do campeonato espanhol, ambos com 36 pontos.