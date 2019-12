Liverpool apura-se para a final do mundial de clubes

O Liverpool apurou-se nesta quarta-feira para a final do Mundial de Clubes após vencer o Monterrey (2-1), num jogo em que sentiu sérias dificuldades para ultrapassar o adversário no primeiro minuto de descontos (90+1).

O golo do desempate foi apontado pelo brasileiro Roberto Firmino, que entrou na partida aos 85 minutos.

O Liverpool adiantou-se no marcador aos 12 minutos, com o golo de Naby Keita, após assistência de Mohamed Salah.

O mexicanos não baixaram os braços e passados dois minutos igualaram o marcador por intermédio de Rogelio.

Na segunda parte, o Monterrey esteve perto de passar para a frente do marcador, mas o guarda-redes Alisson do Liverpool esteve bem e foi mantendo o empate até perto do apito final. Nessa altura, surgiu Roberto Firmino, vindo do banco, que deu o melhor seguimento ao cruzamento rasteiro de Arnold e colocou a formação inglesa em vantagem.

O Liverpool jogará a final do mundial de clubes diante do Flamengo no sábado (às 17h30), no estádio Khalifa, em Doha, Catar.