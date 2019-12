Luanda vai ter dois novos hospitais

Duas unidades hospitalares, com capacidade para 300 camas, serão construídas a partir do próximo ano, nos municípios de Cacuaco e Viana, província de Luanda, anunciou nesta quarta-feira, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Em declarações à imprensa, depois de ter participado na reunião que o Presidente da República, João Lourenço, manteve com membros do Governo da Província de Luanda, informou, com detalhe, que a ideia da construção dos hospitais nos referidos municípios se deve ao facto de serem os mais populosos e carentes no que concerne a este tipo de infra-estruturas.

O encontro, que contou com a presença de vários membros do Governo e alguns responsáveis dos Órgãos de Defesa e Segurança, teve como objectivo auscultar os principais problemas da capital, a fim de encontrar soluções, a curto e médio prazo, no quadro do Plano de Desenvolvimento de Luanda.

Para Sílvia Lutucuta, a cidade de Luanda foi a que maiores ganhos teve, com o concurso público de 2018, pelo facto de ter absorvido mais médicos, enfermeiros e técnicos de diagnósticos.

No mesmo acto, o ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, reconheceu, à imprensa, que a cidade capital tem um deficit de cerca de 50 por cento no abastecimento de água, estando, actualmente, a fornecer 500 mil metros cúbicos.

Para colmatar a situação, disse, existe já um financiamento do Banco Mundial para o início, no próximo ano, das obras dos sistemas de abastecimento de água, no Bita e na Quilonga (Província de Luanda).

Quanto ao abastecimento de energia eléctrica, ressaltou o facto de se ter ampliado, significativamente, a distribuição a Luanda, com a execução, recentemente, de mais de 370 mil ligações domiciliares, que se traduzem num benefício para mais de dois milhões de habitantes.

No domínio da educação, a ministra Ana Paula Elias revelou que o país contará, ainda este ano lectivo, com 5.530 escolas, estando Luanda, também, contemplada, de forma a minimizar o número de crianças fora do sistema de ensino.

Afirmou que para as novas escolas já estão garantidos os professores.

Com relação ao índice de criminalidade, o comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-chefe Paulo de Almeida, considerou estável a situação da cidade de Luanda, apesar de reconhecer a existência de algumas situações que preocupam, ainda, o sentimento de segurança das populações.

“Podemos garantir que a quadra festiva que se avizinha vai decorrer na maior tranquilidade possível, porque vamos fortalecer a nossa capacidade operacional “, referiu.

O ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares de Almeida, falou da situação da grua mecânica, localizada numa obra inacabada do bairro Prenda, em estado obsoleto e que ameaça a integridade física dos moradores circunvizinhos.

Informou que o Ministério já solicitou propostas de três empresas, para a retirada da grua.

Com relação à macro drenagem de Luanda, disse que a questão consta do plano especial do sector de obras públicas.

O Presidente da República, João Lourenço, iniciou nesta quarta-feira uma visita de trabalho à província de Luanda, marcada por reuniões com os membros do Governo Provincial e com o Conselho de Auscultação da Comunidade.

O Chefe de Estado visitou, também, unidades fabris no município de Viana, dedicadas à produção de gases industriais e hospitalares e à produção de materiais de construção, nomeadamente estruturas metálicas e pontes.

A meio da manhã de quinta-feira, está reservada a inauguração da Centralidade do Zango 5, precedida da entrada, oficial, em funcionamento do Centro de Hemodiálise do Hospital Geral de Luanda.

A visita do Presidente da República à província de Luanda termina quinta-feira à tarde, no Projecto Integrado de Desenvolvimento Agrícola e Regional da Quiminha, município de Icolo e Bengo.