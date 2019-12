PGR confisca escola transformada em colégio privado na Urbanização KK5000

A Procuradoria-Geral da República (PGR) determinou o confisco de uma escola primária e do I ciclo com 25 salas, localizada na Urbanização KK5000, no município de Belas, em Luanda, que em 2016 foi transformada em colégio privado.

De acordo com um mandato de apreensão da PGR, o confisco foi determinado pelo Serviço de Recuperação de Activos, no âmbito do processo de investigação patrimonial pelos crimes de participação em negócios e tráfico de influência.

Como fiel depositário, a PGR indica o Ministério da Educação (MED).

É ainda orientada a actual direcção da referida escola prestar o apoio necessário ao Gabinete Provincial da Educação de Luanda para o arranque no ano lectivo 2020.

A referida escola, com 25 salas de aulas, foi transformada, em 2016, em colégio privado.

A Urbanização do KK5000 conta com uma escola do ensino primário e do I ciclo.

O Projecto KK5000 foi desenvolvido a Sudeste da Cidade de Luanda, no município de Belas, integrando-se no desenvolvimento urbanístico da Cidade do Kilamba. Concebido para cinco mil fogos, tem a capacidade para acolher uma população estimada em 30 mil habitantes.