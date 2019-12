Após clássico, Barça e Real lutam à distância pela liderança da La Liga

Após empatar sem golo no clássico de quarta-feira, Barcelona e Real Madrid dão sequência ao duelo à distância pela liderança do Campeonato Espanhol neste fim de semana, antes da trégua natalina da competição.

O Barça, líder do campeonato empatado em 36 pontos com o Real Madrid, recebe no sábado o Alavés (14º, 19 pontos), que vem se afastando da zona de rebaixamento.

Uma vitória permitiria ao Barça assumir a liderança isolada do campeonato, à espera de um tropeço do Real Madrid, que mostrou bom futebol no clássico e joga no domingo contra o Athletic Bilbao (7º, 27 pts).

“Atravessamos uma grande dinâmica de jogo e com equilíbrio físico. Pena que o ano está acabando. Gostaríamos que (a competição) não parasse, tomara que a gente mantenha o nível depois das férias, embora temos que enfrentar o Athletic antes”, analisou o capitão do Real Madrid, Sergio Ramos.

A cinco pontos de merengues e catalães, o Sevilla (3º) visita no sábado um Mallorca (17º) que precisa de pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.

O Atlético de Madrid (5º, 29 pts) visita no domingo o Betis (12º, 23 pts) esperando manter a dinâmica de jogo e vitórias, após encadear dois triunfos consecutivos diante de Lokomotiv Moscou, na Champions, e contra o Osasuna no Campeonato Espanhol.

– Programação e resultados da 18ª jornada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

(17h00) Eibar – Granada

– Sábado:

(09h00) Mallorca – Sevilla

(12h00) Barcelona – Alavés

(14h30) Villarreal – Getafe

(17h00) Valladolid – Valencia

– Domingo:

(08h00) Leganés – Espanyol

(10h00) Osasuna – Real Sociedad

(12h00) Betis – Atlético de Madrid

(14h30) Levante – Celta Vigo

(17h00) Real Madrid – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 36 17 11 3 3 43 20 23

2. Real Madrid 36 17 10 6 1 33 12 21

3. Sevilla 31 17 9 4 4 21 17 4

4. Getafe 30 17 8 6 3 26 16 10

5. Atlético de Madrid 29 17 7 8 2 18 10 8

6. Real Sociedad 28 17 8 4 5 28 20 8

7. Athletic Bilbao 27 17 7 6 4 19 12 7

8. Valencia 27 17 7 6 4 27 24 3

9. Granada 24 17 7 3 7 24 22 2

10. Osasuna 23 17 5 8 4 22 20 2

11. Levante 23 17 7 2 8 22 26 -4

12. Betis 23 17 6 5 6 24 29 -5

13. Villarreal 22 17 6 4 7 30 25 5

14. Alavés 19 17 5 4 8 18 24 -6

15. Valladolid 19 17 4 7 6 14 20 -6

16. Eibar 16 17 4 4 9 15 28 -13

17. Mallorca 15 17 4 3 10 18 30 -12

18. Celta Vigo 14 17 3 5 9 14 25 -11

19. Leganés 10 17 2 4 11 12 28 -16

20. Espanyol 10 17 2 4 11 12 32 -20