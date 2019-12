Carlo Ancelotti é o novo treinador do Everton, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol, precisando que o contrato do italiano é válido por quatro anos e meio.

“O Everton está encantado de confirmar que Carlo Ancelotti é o novo treinador do clube”, pode ler-se num comunicado publicado no sítio oficial do emblema da ‘Premier League’, que indica que o técnico de 60 anos assinou até ao final da época 2023/2024.

O três vezes vencedor da Liga dos Campeões substitui Marco Silva no comando dos ‘toffees’. O português foi despedido em 05 de dezembro, quando a equipa estava na linha de despromoção, no 18.º lugar, com apenas 14 pontos conquistados em 15 jornadas.