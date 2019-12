Província da Huíla aposta no biogás com o apoio da China

A província da Huíla quer apostar na promoção do biogás, após a criação do Centro de Investigação e Formação em Biogás, numa parceria com o Ministério chinês da Agricultura.

Segundo um comunicado do Instituto de Biogás do Ministério chinês (BIOMA, na sigla inglesa), divulgado no sábado, o novo centro foi criado no Instituto Superior Politécnico da Huíla da Universidade Mandume ya Ndemufayo (ISPH-UMN).

O acordo assinado no início de dezembro prevê no futuro projetos conjuntos de pesquisa e implementação de novas tecnologias na área do biogás e o intercâmbio de pessoal para formação e investigação.