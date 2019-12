Bilhetes do jogo 1º de Agosto-TP Mazembe para Liga dos campeões Africanos custam 500 kwanzas

Os bilhetes para o jogo desta sexta-feira entre as equipas do 1º de Agosto e do Tout Puissant Mazembe da RDC, para a liga dos clubes campeões africanos, já começaram a ser comercializados, na sede do clube, ao preço de 500 kwanzas para a bancada geral.

Segundo um comunicado da formação angolana, constante na sua página oficial do facebook, existem ainda os ingressos para a bancada central ao valor de mil kwanzas bem como para os camarotes ao preço de três mil.

A direcção da agremiação informa igualmente que os sócios que apresentarem o cartão com quotas actualizadas terão acesso livre.

Os portões serão abertos às 13h30, por isso, a turma do Rio Seco apela aos sócios, adeptos e público em geral a se deslocarem cedo para o estádio, praticar o Fair-Play, com a finalidade de engrandecer o espectáculo.

1º de Agosto e TP Mazembe jogam às 17 horas no estádio 11 de Novembro, para a terceira jornada do grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos em Futebol.

Os militares ocupam a última posição, com apenas um ponto, contra seis dos congoleses, na liderança.

Na edição de 2018, os dois clubes se defrontaram nos quartos-de-final para esta mesma competição, com os angolanos a levarem vantagem. No jogo da primeira mão, registou-se uma igualdade a zero, com o estádio 11 de Novembro completamente lotado. No desafio de resposta novo empate, mas a um golo, em Lubumbashi.