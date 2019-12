Duas anciãs removidas de uma fossa em Viana

Os cadáveres de duas anciãs, de 65 e 69 anos, foram removidos do interior de uma fossa, domingo, pelo Serviço de Protecção Civil e Bombeiros no Zango-4, município de Viana, em Luanda, informaram hoje fontes policiais.

Fontes policiais disseram hoje (segunda-feira) à Angop que as vítimas retiradas de uma fossa, em uso, com aproximadamente quatro metros de profundidade e cinco de largura, apresentavam sinais de espancamento em várias partes do corpo.

”Fomos solicitados a fazer a remoção de um cadáver, mas constatamos que havia dois corpos de duas anciãs”, sublinhou o porta-voz dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros, Faustino Minguês.

Identificadas como vizinhas, as anciãs residiam em moradias separadas por um muro.

De acordo com o oficial do corpo de bombeiros, os peritos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) trabalham para identificar e deter os autores do crime, considerado de homicídio qualificado.