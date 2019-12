Motorista que provocou acidente que resultou em seis mortos e 12 feridos em fuga

O motorista de um camião que provoucou um acidente de viação que resultou em seis mortos e 12 feridos graves encontra-se em fuga segundo informou a Angop que cita fonte policiais.

O camião, que para além da mercadoria, também, transportava passageiros, capotou na madrugada desta terça-feira, na comuna da Canacassala, município de Nambuangongo, província do Bengo.

Segundo o director de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial do Bengo da Polícia Nacional, inspector-chefe Paulo Miranda de Sousa, citado pela Angola, o capotamento do camião que vinha da província do Uíge, em direção a Luanda, foi causado pelo mau estado técnico da viatura e a inobservância das regras do código de estrada.

Segundo a mesma fonte, os corpos resultantes deste acidente foram depositados na morgue do hospital municipal de Nambuangongo e os feridos recebem tratamento médico no hospital geral do Bengo, em Caxito.