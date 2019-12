Ordem dos advogados suspende inscrição de estagiários

A Ordem dos Advogados de Angola (OAA) suspendeu, a partir desta segunda-feira, a recepção de novos processos de pedido de inscrição de estagiários, para preparar o exame nacional de acesso à profissão, a realizar-se em 2020.

A suspensão resulta de uma decisão da última reunião do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, realizada em Luanda, no dia 29 de Novembro, refere a edição de hoje do Jornal de Angola.

Os pedidos já feitos continuarão em curso até à conclusão dos processos de avaliação e os estagiários, mediante o desempenho e requisitos exigidos, poderão receber, ou não, a cédula definitiva.

O exame nacional, nos termos do artigo 7º do Regulamento nº 1/19, de 7 de Março, passará a ser convocado em cada ano civil pelo bastonário da Ordem dos Advogados, realizando-se o teste em Abril, simultaneamente, em todo o território nacional.

Segundo o diário, a Ordem dos Advogados de Angola considera que, pelo facto de o actual modelo de acesso à advocacia não ser o mais adequado, o exame nacional pode permitir o ingresso dos melhores candidatos.

No modelo actual, a qualidade dos candidatos provenientes de universidades com programas curriculares diferentes apenas é avaliada em estágio de 18 meses, que pode ser prorrogado por igual período, perfazendo, no total, três anos, em cuja fase o advogado estagiário frequenta um curso de agregação de três meses.

Dados de 2018 referem que Angola conta com 1.947 advogados e 3.333 estagiários inscritos na Ordem.