Presidente brasileiro no hospital após queda na residência oficial

O Presidente do Brasil deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília na segunda-feira à noite (hoje em Lisboa), após sofrer uma queda no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado.

A notícia, avançada pelos ‘media’ brasileiros, foi confirmada por uma nota presidencial na qual se informa que “o Presidente, Jair Bolsonaro, teve uma queda no Palácio da Alvorada”.

No mesmo comunicado indica-se que o chefe de Estado “foi atendido pela equipa médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas” e que “foi submetido a um exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detetou alterações”.

Bolsonaro vai ficar “em observação no hospital por seis a 12 horas”, acrescenta-se.

O Presidente foi transportado para o hospital cerca das 21h15 de segunda-feira (00:15 de hoje em Lisboa).

O ministro da Segurança Institucional, Augusto Heleno, deslocou-se até ao HFA acompanhar a situação. Citado pelos ‘media’ brasileiros, o ministro adiantou que Bolsonaro “está bem”, mas que vai ficar “em observação” no hospital.

Segundo os ‘media’, o chefe de Estado terá caído e batido com a cabeça numa das casas de banho.