Chelsea volta a perder em casa e permite aproximação do Tottenham de Mourinho

O Chelsea foi hoje surpreendido em casa pelo Southampton, ao perder por 2-0, no campeonato inglês de futebol, um resultado que permitiu a aproximação do Tottenham, de José Mourinho, na luta pelo acesso à Liga dos Campeões.

Além do deslize dos ‘blues’, a 19.ª jornada marcou a estreia do italiano Carlo Ancelotti no banco do Everton, com uma vitória caseira sobre o Burnley (1-0), e do espanhol Mikel Arteta no Arsenal, com um empate no terreno do Bournemouth (1-1).

Dias depois de vencer o Tottenham (2-0) no dérbi de Londres, o Chelsea voltou a tropeçar em Stamford Bridge e sofreu o segundo desaire seguido em casa, perante um Southampton que aproveitou para dar um salto na classificação.

Com Cédric Soares a tempo inteiro, o irlandês Obafemi, aos 31 minutos, e Redmond, aos 73, fizeram os golos dos ‘saints’, que passaram a ocupar o 14.º lugar, três pontos acima da zona de despromoção.

O Chelsea manteve o quarto lugar, mas agora com apenas três pontos de vantagem sobre o Tottenham, que bateu o Brighton, por 2-1, no arranque da ronda, e Sheffield United, que não foi além de um empate caseiro (1-1) com o Watford, agora penúltimo.

Escolhido para ocupar o lugar deixado vago pelo português Marco Silva, o italiano Ancelotti iniciou a sua carreira como treinador do Everton com um triunfo tirado a ‘ferros’ sobre o Burnley, selado com um golo de Calvert-Lewin, aos 80 minutos.

Mais difícil, foi a estreia de Arteta no Arsenal, num encontro em que o Bournemouth chegou ao intervalo em vantagem, com um tento de Gosling, aos 35 minutos. Os ‘gunners’ responderam na segunda parte, aos 63, com um remate certeiro do gabonês Aubameyang.

O emblema londrino segue num impensável 11.º lugar e está neste momento pontualmente mais perto da zona de despromoção do que dos lugares de acesso à ‘Champions’.

Destaque ainda para a vitória caseira do Crystal Palace, que deu a volta frente ao West Ham (2-1), e para a derrota do Norwich no campo do Aston Villa, que deixou os ‘Canaries’ como o novo lanterna-vermelha da ‘Premier League’.

Ainda hoje, destaque para a deslocação do líder Liverpool ao campo do Leicester City, num duelo entre os dois primeiros classificados da prova.