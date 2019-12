Tottenham abre o tradicional ‘Boxing Day’ com victória sobre o Brighton

O Tottenham de José Mourinho abriu a tradicional jornada do ‘Boxing Day’ na Premier League, no dia seguinte ao Natal, com uma victória de 2 – 1 sobre o Brighton, nesta quinta-feira.

Como a cada 26 de dezembro, o futebol inglês foi protagonista e o Tottenham abriu o dia repleto de jogos no país com uma victória que lhe permite entrar na luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Com a victória, o Tottenham assumiu provisoriamente o quinto lugar na tabela e se aproximou a três pontos da última equipe na ‘zona Champions’, o Chelsea (4º), que perdeu nesta quinta-feira diante do Southampton (17º) por 2 – 0.

O Brighton (13º) chegou a surpreender no início da partida, abrindo o placar no primeiro tempo com Adam Webster (37′), de cabeça após uma cobrança de falta alçada na área do Tottenham.

O empate dos Spurs veio aos 8 minutos do segundo tempo com Harry Kane, que aproveitou jogada do brasileiro Lucas Moura e um rebote do guarda-redes do Brighton para mandar a bola para as redes.

Depois de muito pressionar, o Tottenham finalmente conseguiu virar o jogo a 20 minutos do apito final com Dele Alli, encobrindo o guarda-redes após óptimo lançamento de Eriksen e ajeitada de Aurier.

Outras oito partidas serão disputadas nesta quinta-feira, pela 19ª jornada da Premier League.

O duelo de maior destaque será entre Liverpool e Leicester, líder e segundo colocado, respectivamente. Antes do início da jornada, os Reds, recém-sagrados campeões do mundo, têm vantagem de 10 pontos e um jogo a menos que o principal perseguidor.

Quem também estará atento com o que acontecer em Leicester é o Manchester City (3º), que fechará a jornada na sexta-feira contra o Wolverhampton (7º).