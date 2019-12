Capotamento de viatura provoca 11 feridos graves

Onze pessoas ficaram gravemente feridos em consequência de um acidente de viação ocorrido nesta quinta-feira, na Estrada Nacional 210, no município do Tomboco, província do Zaire.

O porta-voz do comando provincial do Zaire da Polícia Nacional, inspector-chefe Luís Bernardo, disse hoje à Angop que o acidente deveu-se ao despiste e consequentemente o capotamento da viatura de marca Toyota Land Cruiser.

O acidente aconteceu na localidade de Nkembo, na Estrada Nacional 210, no troço que liga o município do Tomboco à vila do Nzeto,

Os feridos foram transportados para o Hospital Municipal do Tomboco onde recebem assistência médica.

O município do Tomboco dista a 150 quilómetros da cidade de Mbanza Kongo, capital da província.