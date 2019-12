Cidadãos chineses detidos por falsificação de dinheiro

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou, nesta quinta-feira, no município de Viana, em Luanda, uma rede de cidadãos de nacionalidade chinesa que se dedicava a falsificação de moeda nacional.

Em posse dos detidos foram encontrados, num contentor, na cidade da Chinan, em Viana,50 milhões e 238 kwanzas falsos.

Entre os detidos está o cidadão angolano Bunga Lopes, apanhado a tentar colocar em circulação parte das notas falsas.

Para a descoberta destas notas, o SIC contou com a colaboração da Procuradoria-Geral da República (PGR), do Serviço de Informação do Estado (SINSE) e do comando municipal da polícia de Viana.

Em declarações à imprensa, Bunga Lopes, que prestava serviço de limpeza na cidade da China, realçou que ele e o seu colega (que está em fuga) viram um cidadão chinês a colocar o dinheiro dentro de um contentor.

O Procurador-Geral da República de Viana Norte, Luís Bento Júnior, disse que a acção surge na sequênia do cumprimento de uma detenção em flagrante delito.

‘