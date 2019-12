Pelo menos 15 mortos e 12 feridos graves em queda de avião no Cazaquistão

Pelo menos 15 mortos, 66 feridos e 50 pessoas hospitalizadas, 12 delas em estado grave, é o último balanço oficial do acidente aéreo de hoje no Cazaquistão.

O avião da companhia aérea Bek Air, um Fokker 100, seguia para Nursultan, a capital do país, com mais de 90 passageiros e cinco membros da tripulação a bordo, e perdeu altitude às 07:22 (02:22 em Luanda), momentos após a descolagem de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão.

Numa mensagem de condolências na rede social Twitter, o Presidente, Kassym-Jomart Tokayev, garantiu que “os responsáveis serão punidos severamente de acordo com a lei”.

O Ministério dos Transportes da antiga república soviética informou que o avião da Bek Air perdeu “altitude na descolagem e atingiu um muro de cimento [e] colidiu com um edifício de dois pisos”, uma casa de dois andares que ficou parcialmente destruída.

O Ministério da Indústria e Infraestruturas do Cazaquistão determinou a suspensão de todos os voos do modelo Fokker 100 até que sejam esclarecidas as causas do acidente.