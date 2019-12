Petro de Luanda a caminho de Marrocos

O Petro de Luanda viajou, na tarde de hoje, para o Marrocos, a fim de defrontar (sábado) o Wydad de Casablanca, em partida da 3ª jornada do Grupo C da Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol, apurou a Angop no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro.

Para enfrentar o vice-campeão africano, o embaixador angolano seguiu viagem com vinte jogadores: Gerson, Augusto, Danilson, Nary, Wilson, Eddie Afonso, Diogenes, Meg, Além, Dany, Isaac, Yano, Jacques Tuyissengue, Karanga, Picas, Tó Carneiro, Job, Tony, Mussah e Dolly Menga.

Além dos tricolores, que viajaram confiantes no triunfo em terra magrebina, e o Wydad de Casablanca (Marrocos), o Grupo C é igualmente integrado pelo Mamelodi Sundows, da África do Sul, e o Usma da Argélia, que jogarão entre si, neste fecho da primeira volta.

À entrada da terceira jornada, o Mamelodi Sundows adianta-se na classificação com 4 pontos, seguindo-se o Usma da Argélia e o Wydad de Casablanca (2 pontos cada) e, por último, o Petro de Luanda com um ponto, tal como o 1º de Agosto (outro representante angolano) no Grupo A.