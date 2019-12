Porto de Luanda regista baixa de 16% no volume de actividades no terceiro trimestre

O Porto de Luanda manuseou, no terceiro trimestre deste ano, um milhão e 640 mil, 551 e 85 toneladas, registando um decréscimo de 318 mil, 258 e 36 toneladas – uma diminuição correspondente a 16 por cento em relação ao período homólogo de 2018.

Esses dados vêm expressos no boletim estatístico daquela organização empresarial, a que a Angop teve acesso hoje (quinta-feira).

As estatísticas indicam, também, que a carga contentorizada registou uma redução de 16 por cento, enquanto a não contentorizada baixou 29 por cento.

Em relação à navegação, neste terceiro trimestre do ano, atracaram no Porto de Luanda 112 navios de longo curso, 15 navios de cabotagem e 874 de Apoio a Actividade Petrolífera.

A carga geral fraccionada alcançou a cifra de 185 mil 529 e 55 toneladas, tendo reduzido em 46 mil, 984 e 13 toneladas que representa um decréscimo de 20 por cento em relação ao período homólogo.

A frequência de chegada para os navios de longo curso foi de aproximadamente 1.2 navios/dia, representando um decrescimento de 12% em relação a igual período do ano transacto.

O Porto de Luanda é uma empresa pública. Este ano, com vista a promover o desenvolvimento e melhoria da eficiência da actividade portuária, realizou um Concurso Público Internacional para a concessão e exploração do seu Terminal Multiuso, através do envolvimento de operadores privados com experiência comprovada no sector.