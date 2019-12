Rui Araújo destituído da presidência do 1º de Maio de Benguela

O presidente de direcção do 1º de Maio de Benguela, Rui Araújo, foi destituído esta quinta-feira, pelos membros da mesa da assembleia-geral, devido à crise em que está mergulhado o clube.

O cargo de presidente do clube 1º Maio é assumido provisoriamente pelo primeiro vice-presidente, António Moisés, após uma decisão saída do encontro de emergência convocada pelo presidente da mesa da assembleia-geral, José Lucombo.

O encontro contou com a presença de membros de direcção do clube 1º de Maio de Benguela, sócios e adeptos.

Em entrevista à Angop, o novo presidente, António Moisés, disse que o clube vive um momento de muita turbulência, mas promete que o grémio terá uma direcção coesa e os respectivos patrocínios almejados dentro em breve.



”De acordo aos estatutos do clube, na ausência do presidente de direcção assume o primeiro vice-presidente a direcção provisoriamente até a realização das próximas eleições”, disse.



O mandato da direcção do 1º Maio termina a 31 de Dezembro, numa altura em que termina o ciclo olímpico.



O 1º de Maio de Benguela ocupa a 15ª posição do Girabola-Zap/2020, com oito (8) pontos.

O veterano dirigente desportivo Rui Araújo que foi vice-presidente do 1º de Maio para a área de futebol durante 38 anos, assumiu o cargo de presidente do clube a 16 de Julho último, para um mandato de um ano, em substituição de Wilson Faria (2014/2018).

O clube foi fundado em 01 de Abril de 1981, a partir da fusão de dois outros clubes: Estrela Vermelha de Benguela e Grupo Desportivo 1º de Maio. Mais tarde, passou a ser chamado África Têxtil 1º de Maio de Benguela, por causa da aliança com a fábrica local de mesmo nome. Pouco tempo depois, mudou para o nome actual.

O clube proletário venceu a taça de Angola em 1982 e 2007. Arrebatou as edições de 1983 e 1985 do campeonato nacional de futebol da 1ª divisão, bem como duas Supertaças, enquanto na sua trajectória na liga dos clubes campeões africanos, foi a primeira equipa angolana a chegar a uma fase final da Taça da Confederação Africana.