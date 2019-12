1º de Agosto empata com TP Mazembe em jogo da Liga dos Campeões Africanos

O 1º de Agosto empatou nesta sexta-feira a uma bola, em Luanda, com o TP Mazembe da RDC, em jogo da 3ª jornada do grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol.

No estádio 11 de Novembro, o adversário marcou primeiro, aos 8 minutos, por intermédio de Kilaba, tendo Mabululu restabelecido a igualdade aos 12′.

Trata-se da terceira igualdade consecutiva entre os contendores, depois de na edição de 2018, nos quartos-de-final desta mesma prova continental, terem empatado a zero, em Luanda, e a uma bola, em Lubumbashi.

Estas duas equipas voltam a defrontar-se no próximo dia 11 de Janeiro para a primeira jornada da segunda volta da competição.

Na presente edição, o 1º de Agosto empatou igualmente no seu reduto com o Zesco United da Zâmbia (1-1) e perdeu, por 0-2, diante do Zamalek do Egipto, em terreno contrário.