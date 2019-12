Candidaturas às 300 bolsas de mérito para mestrado e doutoramento iniciam em Janeiro

O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou as candidaturas às Bolsas de Mérito para 13 de Janeiro a 31 de Março de 2020.

Segundo uma nota do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, chegada hoje, sexta-feira, à Angop, as candidaturas estão inseridas no âmbito do Programa de Envio Anual de 300 Licenciados/Mestres angolanos com elevado desempenho e mérito académico.

Para 2020, as candidaturas serão para especialidades médicas, mestrado e doutoramento, sendo que os interessados terão de ter até 30 anos (para as bolsas de mestrado) e 35 (para doutoramento), as inscrições serão feitas exclusivamente através do portal www.inagbeonline.com.

Os candidatos devem ter médias das notas iguais ou superiores a 16 valores, nos níveis precedentes, e aos interessados do sexo masculino lhes é exigido o comprovativo da situação militar regularizada.

Os testes serão realizados na Universidade Agostinho Neto, Universidade Katyavala Bwila, Universidade José Eduardo dos Santos, Universidade Mandume Ya Ndemofayo e Universidade Lueji A’Nkonde.