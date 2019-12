Duas vítimas da explosão no Golfe I sofrem amputação

Duas, das 13 vítimas da explosão de um engenho, (sexta-feira), no bairro Golfe I, Distrito Urbano do Golfe, sofreram a amputação de um membro inferior cada.

Tratam-se de dois adolescentes que tiveram cirurgia no bloco operatório em função da gravidade dos ferimentos, de acordo com o director clínico do Hospital Geral de Luanda, Carlos Daniel.

Além destes dois pacientes, esclareceu, mais três passaram pelo bloco operário e encontram-se em condição estável. Um dos pacientes já teve alta e outros vão permanecer em observação médica durante todo sábado e podem também, em função do estado, regressar para casa.

De acordo com uma das vitimas, o incidente ocorreu quando cidadãos, que se dedicam à recolha de ferro e outros metais para a venda, apanharam, por desconhecimento, um artefacto, numa lixeira, no Distrito Urbano do Palanca.

O engenho foi transportado para o Golfe, nas imediações do mercado dos Correios para pesagem e posterior comercialização, mas pelas características o comprador não o adquiriu e na tentativa de se descartar dele, arremeçou-o contra outros objectos, causando a detonação.

Inicialmente, as vítimas foram atendidas no Hospital Especializado Materno Infantil do Avô Kumbi e depois foram transferidos para o Hospital Geral de Luanda, para melhor assistência.