Ministro desencoraja uso da força na passagem de ano

O ministro do Interior, Eugénio Laborinho, orientou, este sábado, em Luanda, a Polícia Nacional a evitar recorrer ao uso da força na abordagem de eventuais crimes a ocorrerem na transição de ano, devendo adoptar medidas preventivas para a manutenção da ordem.

Ao discursar no conselho consultivo alargado extraordinário do Ministério do Interior (MININT) que termina ainda hoje, adiantou que para os eventuais casos de criminalidade que podem surgir durante a transição de ano, o uso da força deve ser a última opção.

Insistiu que, por se estar há quatro dias de 2020, algo que pode suscitar um conjunto de factores que influencia ou instigar a criminalidade, as forças devem continuar a criar medidas preventivas para se manter a ordem e tranquilidade públicas.

O governante reiterou que, o efectivo deve cercar-se de pensamentos positivos e continuar a dar o seu melhor em tudo aquilo que se propuseram, apesar de se estar “em tempos difíceis”, que requererá uma abordagem diferente.

“Temos que continuarmos a manter uma gestão democrática, eficiente, justa e humana na criação de métodos que visam a economia de bens e meios disponíveis a cada órgão executivo central e provincial, para que possamos ultrapassar a enorme dificuldade que tem condicionado a vida de todo efectivo desta magna instituição”, disse.

Porém, alertou que as dificuldades vividas não podem servir de justificação para adopção de comportamentos que manchem o bom nome do MININT,

Neste sentido, orientou os comandantes, directores gerais e chefes, a todos os níveis, a manterem continuar a fazer cumprir as normas e princípios que regulam toda actividade do Ministério do Interior.

O conselho consultivo está a avaliar as actividades desenvolvidas pelos distintos órgãos do executivo central e delegações provinciais do MININT, ao longo de 2019, com vista a perspectivar novas estratégias, no sentido de continuar a garantir a ordem e segurança.

Durante o encontro os participantes vão ser informados sobre o estado do Centro Integrado de Segurança Pública, que deve ser inaugurado no dia 30 deste mês.

Consta ainda a análise da segurança pública referente ao III trimestre de 2019 e o projecto de estatuto remuneratório do MININT.