Rotura de uma conduta na entrada do estádio dos Coqueiros preocupa organização de São Silvestre

Uma rotura registada na zona de entrada do estádio dos Coqueiros foi dado hoje como o ponto mais preocupante da organização da corrida tradicional de fim de ano São Silvestre, cujo o tiro de largada acontece às 17 horas, do dia 31 de Dezembro.

De acordo com o director do gabinte da Juventude e Desporto, Manuel Gonçalves, que falava à imprensa no final da terceira e penúltima vistoria ao percurso, trata-se de uma rotura provocada pela quebra de uma tubagem junto de uma árvore , que além de molhar o tapete asfáltico, arrasta volume de área, pelo que existem já garantias de superação da EPAL até segunda-feira.

Durante a fiscalização do trajecto de 10 quilómetros foram registadas outras preocupações no troço, designadamente a húmida na zona dos edifícios da NCR na avenida Comandante Valodia que afecta as partes laterais da via.

Destaca-se ainda o desníveis nos buracos da sargetas verificados junto a paragem da escola Nzinga Nbandi, na avenida Ho Chi Mi e ausência de tampa do esgoto, bem como uma superfície esburacada com água no troço do CDUA na Revolução de Outubro. A questão da iluminação foi outro pormenor constatado no acto de vistoria.

A última vistoria ao percurso está prevista para segunda-feira, as 19 horas.

A corrida São Silvestre, que contará somente com a participação de fundistas federados nacionais, conta com 2800 corredores inscritos, entre profissionais, populares e paralimpicos, devendo a entrega de kit iniciar domingo as 14 horas na Cidadela.