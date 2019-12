Bienal de Luanda marca ano cultural

O ano de 2019 foi fértil em acontecimentos culturais em Angola, com particular destaque para o Festival Internacional de Cultura e de Artes Kongo (FestiKongo) e a Bienal de Luanda – Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz.

Os dois eventos, em que participaram agentes culturais de países africanos e europeus, serviram para mostrar ao mundo o valor, a riqueza e a diversidade cultural angolana.

O FestiKongo, realizado no âmbito do segundo aniversário da inclusão do Centro Histórico de Mbanza Kongo na lista do Património Mundial da UNESCO, abriu novas oportunidades para os fazedores de cultura promoverem o intercâmbio cultural.

O evento reuniu, em três dias, artistas e agentes culturais angolanos (Zaire, Cabinda, Cuanza Norte, Malanje e Bengo) e de outros países de África, como Gabão, República Democrática do Congo e República do Congo, numa assinalável simbiose cultural.

Exposições, palestras, workshops, sessões de cinema, teatro, espectáculos musicais, lançamento de livros, gastronomia e moda preencheram o programa do evento, respondendo, desta forma, a uma das nove recomendações da UNESCO.

Por sua vez, a Bienal de Luanda visou desenvolver e consolidar uma cultura de paz e não-violência, desencadeando um movimento Pan-Africano que promova a diversidade cultural e a unidade africana. O evento juntou, na capital angolana, artistas e especialistas de 16 países africanos, europeus e sul-americanos.

Sob o lema “Construir e preservar a paz: um movimento de vários actores”, a Bienal serviu para demonstrar a vontade política do governo angolano em estabelecer uma cooperação cada vez mais estreita com a UNESCO, na promoção da cultura de paz.

Em cinco dias, foram realizadas plataformas de reflexão sobre o futuro de África, com abordagens focadas na educação, ciência, cultura ao serviço da cultura de paz em África, prevenção de conflitos e o papel da imprensa na promoção da paz.

Numa acção tripartida (Angola, União Africana e UNESCO), o país aproveitou a ocasião para promover a harmonia e irmandade entre os povos, através de actividades e manifestações culturais e cívicas, com a integração das elites africanas.

O conceito da Bienal está assente numa Aliança de Parceiros para a Cultura da Paz em África, enquanto plataforma para a mobilização de recursos e parceiros para apoiar o evento e desenvolver projectos e iniciativas de grande impacto.

Tributo a Teta Lando e Agualusa

Outro tema marcante da agenda cultural em 2019 foi o Prémio Nacional de Cultura e Artes (PNCA), que marcou, nesta edição, o começo de um novo paradigma, ao distinguir duas personalidades que, por várias décadas, estiveram quase esquecidas.

Trata-se do músico Alberto Teta Lando (distinguido a título póstumo) e do escritor José Eduardo Agualusa, consagrados nos domínios da música e da literatura.

Tratou-se de duas distinções merecedoras, tendo em conta a trajectória dos artistas, cujas obras exaltaram, quase sempre, os valores da angolanidade.

O PNCA é atribuído a individualidades que ao longo dos anos dão mostras de preocupação com a cultura angolana, com as tradições, hábitos e costumes dos povos.

Constitui uma homenagem e incentivo ao génio criador dos angolanos, para perpetuar entre os cidadãos ideias tendentes à compreensão das múltiplas formas de criação artística e diversidade das manifestações linguísticas e culturais do povo e da Nação.

Outro assunto que mereceu destaque, em 2019, foi anúncio do regresso do Festival Nacional de Cultura (FENACULT) em 2020, seis anos depois da segunda edição.

A volta desse importante evento abre novas perspectivas para as artes angolanas.

Incluído na programação das celebrações do 45º aniversário da proclamação da Independência Nacional, o festival regressa redefinido em termos de periodicidade, perspectivado-se, agora, a sua realização de cinco em cinco anos.

A organização do evento (Ministério da Cultura) procurará movimentar a classe artística com um “cardápio” que incluirá, entre outros, colóquios, mesas redondas, palestras, exposições, espectáculos musicais, dança e instrumentos tradicionais.

Prevê-se igualmente a realização de um simpósio sobre a cultura nacional, tendo em vista a actualização da Política Cultural.

É pretensão do Executivo que os participantes abordem os objectivos do desenvolvimento sustentável, no que concerne à contribuição da cultura para a paz e o diálogo, as conquistas da Bienal de Luanda, a gestão e a utilização responsável do património cultural e dos recursos naturais, além da preservação dos ecossistemas.

O FENACULT serve como ponto de promoção da coesão, unidade e da diversidade cultural de Angola, bem como da preservação e divulgação da identidade nacional.

Entretanto, o ano de 2019 registou também factos que abalaram a classe artística, com destaque para a morte dos músicos Sabu Guimarães, José Kafala, Fill Júnior, do grupo Dream Boys, e Beto Dido, num ano em que se evidenciou, além-fronteiras, a cantora Nsoki, eleita entre os 100 jovens africanos com menos de 40 anos mais influentes do continente.

A mesma foi indicada na categoria mídia e cultura, pela organização americana MIPAD.