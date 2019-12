Lubango e Menongue sem ligação ferroviária

Um desabamento de terra provocado pela chuva na localidade de Olivença, a 60 quilómentos da cidade do Lubango (província da Huíla), neste sábado, está a impedir a circulação de comboio para o município de Menongue, província do Cuando Cubango, soube hoje a Angop.

A chuva derrubou a terra que suportava a linha férrea num certo troço e a deixou suspensa, condicionando assim a circulação normal de comboios entre Lubango e Menongue.

Segundo o administrador dos Caminhos de Ferro de Moçâmedes (CFM) para área Técnica, António Cabral, a situação ocorreu pelas 06 horas de sábado e, no mesmo dia, o comboio que fazia o trajecto Menongue/Lubango, teve de fazer o transbordo de passageiros e mercadorias no local.



António Cabral disse tratar-se de uma situação crítica para o CFM e os clientes, mas avançou que depois do levantamento técnico vai se resolver o problema em curto espaço de tempo.

“Tecnicamente houve água em excesso, devido às fortes chuvas que caíram nos últimos dias, daí o estrago. Fruto das nossas experiências, em função das situações do género que tivemos, a situação pode demorar até um mês para ser resolvida”, explicou.

Informou que estão a trabalhar com o Instituto Geográfico e Cadastral de Angola (IGCA), para cadastrar a linha férrea. Em função disso, vão dar a conhecer a proprietários de lavras afectados que não podem construir no perímetro, num raio de 50 metro de um e de outro lado da linha.

De acordo com o responsável, vão destruir as construções que forem feitas dentro do perímetro reservado ao CFM.

Sobre a situação, alguns passageiros e residentes na localidade afirmaram que, para além de motorizadas, o único meio de transporte para produtos é o comboio, e, com a paralisação deste, vão ter muitas dificuldades, por falta de carros na região.



“Os nossos negócios vão ficar parados, uma vez que vendemos e transportamos nossos produtos nos comboios. Assim as nossas famílias vão ficar se sustento, lamentaram os usuários.