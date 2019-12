Petro recebe Wydad Casablaca e o 1º de Agosto joga na RDC

O Petro de Luanda defronta o Wydad Casablanca de Marrocos, no dia 11 de Janeiro de 2020, para a 4ª jornada (grupo C) da Liga Africana dos Clubes Campeões, no estádio 11 de Novembro.

O vice-campeão nacional, que ocupa a última posição dp grupo com 1 ponto, recebe às 17:00 horas, no seu reduto, a mesma equipa que a desfeiteou no último sábado, em Marrocos, por 1-4, na terceira jornada.

Por seu lado, o 1º de Agosto, enquadrado no grupo A da mesma competição, com 2 pontos, joga às 14:00 horas do mesmo dia, fora de casa, com o TP Mazembe da RDC.

As duas equipas empataram a uma bola sexta-feira (27), no estádio 11 de Novembro, para a terceira ronda.

Os representantes angolanos voltam a jogar no dia 24 de Janeiro para a 5ª jornada: Petro de Luanda – Mamelodi da África do Sul (17:00), no estádio 11 de Novembro, e 1º de Agosto-Zesco UTD (17:00h), na Zâmbia.

No dia 31 de Janeiro para a sexta e última ronda desta fase, o 1º de Agosto recebe o Zamalek do Egipto (17:00), enquanto o Petro de Luanda joga no terreno do USM da Argélia (17:00).

Resultados completos da 3ª jornada:

Al Ahly-Platinum, 2-1

Wydad-Petro de Luanda, 4-1

Etoile Sahel-Al Hilal, 0-1

USM-Mamelodi, 0-1

Zesco UTD-Zamalek, 1-1

Raja Casablanca/JS Kabyle, 2-0

1º de Agosto/TP Mazembe, 1-1

Esperance de Tunis-As Vita Club, 1-1

Classificação:

Grupo A

TP Mazembe (RDC) – 7 pontos (+4)

Zamalek (Egiptp) – 4 pts (-1)

Zesco United (Zâmbia) – 2 pts (-1)

1º de Agosto (Angola) – 2 pts (-2)

Grupo B

Etoile Sahel (Tunísia) – 6 pts (+3)

Al Ahly (Egipto) – 6 pts (+2)

Al Hilal Clube (Sudão) – 6 pts (+1)

FC Platinum (Zimbabwe) – 0 pts (-6)

Grupo C

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – 7 pontos (+4)

Wydad Casablanca (Marrocos) – 5 pts (+3)

USM (Argélia) – 2 pts (-1)

Petro de Luanda (Angola) – 1 pts (-6)

Grupo D

Esperance de Tunis (Tunísia) – 7 pontos (+3)

Raja Casablanca (Marrocos) – 6 pts (+1)

JS Kabylie (Argélia) – 3 pts (-2)

AS Vita Club (RDC) -1 pts (-2)