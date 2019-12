Sete vítimas da explosão do Golfe recebem alta

Sete das 13 vítimas da explosão de um engenho, registada sexta-feira, no Golfe I, município do Kilamba Kiaxi, já receberam alta hospitalar, sendo que duas outras tiveram um membro inferior amputado, indica um relatório clínico do Hospital Geral de Luanda.

De acordo com o relatório, quatro pacientes sofreram graves lesões nos membros inferiores.

As restantes vítimas encontram-se em situação estável.

Os pacientes que se encontram internados no Hospital Geral de Luanda foram atendidos inicialmente no hospital do Avó Kumbi, Kilamba Kiaxi.

As vítimas, adultos e crianças, ficaram feridas na sequência da explosão de um engenho na área do Mercado dos Correios, Distrito Urbano do Golfe.

Os cidadãos envolvidos no incidente dedicam-se a recolha de ferro e outros metais para venda.

O artefacto foi encontrado numa lixeira do Distrito Urbano do Palanca e foi levado para o Golfe I com o objectivo de ser comercializado, segundo uma das vítimas.