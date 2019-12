Desemprego em Cabo Verde diminuiu para 10,7% no primeiro semestre — INE

A taxa de desemprego em Cabo Verde foi de 10,7% no primeiro semestre do ano, registando uma diminuição de 1,4 pontos percentuais relativamente a 2018, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano.

Segundo os dados do mercado de trabalho publicados pelo INE, no primeiro semestre deste ano a população desempregada em Cabo Verde foi estimada em 24.843 pessoas, tendo registado uma diminuição de 2,1%, correspondendo a 2.185 pessoas em relação ao ano 2018.

Já a população empregada, foi estimada em 206.300 pessoas, aumentando em 11.300 pessoas, face a 2018, contribuindo assim para um aumento da taxa de atividade de 55,6% para 57,1% e da taxa de emprego/ocupação de 48,8% para 50,9%, face aos mesmos indicadores estimados em 2018, ainda segundo o INE.

A taxa de subemprego, população de 15 anos ou mais, empregada e que trabalhou pelo menos de 35 horas semanais e está disponível para exercer outra atividade, foi estimada em 21,7%, registando um aumento de 7,0 pontos percentuais face a 2018.

Nos primeiros seis meses do ano, a população de 15 anos ou mais, em idade para desempenhar uma atividade económica e que representa a força de trabalho do país, foi estimada em 404.977 pessoas, representando 73,7% da população total.

De acordo com o INE, à semelhança dos anos anteriores, a população ativa em Cabo Verde continua maioritariamente masculina (55,4%) e concentrada essencialmente no meio urbano (73%), contra 27% que reside no meio rural, pese embora se tenha registado um aumento de 7,6% da população ativa no meio rural e 5,3% nas mulheres.

“Entre os homens continua-se a registar taxas de emprego superiores comparativamente às registadas entre as mulheres: 57,5% e 44,5%, respetivamente”, prosseguiu o INE em comunicado.

Analisando a taxa de desemprego por nível de instrução, o INE registou uma diminuição de 4,2 pontos percentuais na população com nível secundário, passando de 16,5% em 2018 para 12,3% no primeiro semestre, “pese embora seja nesse nível que se verifica a maior taxa de desemprego”.

O grupo etário com maior taxa de desemprego é o dos jovens de 15-24 anos com 25,7%, tendo, contudo, diminuído 2,1 pontos percentuais relativamente ao ano 2018 (27,8%).