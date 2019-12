Polícia apreende camião contentorizado com 116 carris roubados do CFB

Um camião contentorizado transportando 116 carris de nove metros de cumprimento cada do Caminho de Ferro de Benguela (CFB) foi apreendido domingo, na cidade do Luena, província do Moxico, pela Polícia Nacional (PN), no âmbito da “Operação Dezembro”, em curso desde o passado dia 18.

Em declarações à imprensa, o motorista do camião alegou ter sido apenas contratado por um cidadão oeste africano, para transportar o material, a partir do município do Léua.

A mercadoria tinha como destino a capital do país (Luanda), onde seria descarregado num estaleiro localizado em Viana, afecto a um cidadão de nacionalidade chinesa, devendo 650 mil kwanzas de frete.

Por sua vez, o chefe da estação ferroviária do Moxico, Fernando Prata, disse ser material obsoleto que o CFB havia removido da linha, aquando da realização das obras de reabilitação, e apesar de não fazer falta ao CFB, o mandante deveria contactar as autoridades competentes para a devida autorização.

No mesmo acto, realizado na Direcção do Serviço de Investigação Criminal (SIC) foi apresentado igualmente um motorista de uma ambulância pertencente ao Centro de saúde da comuna de Cangombe, município dos Lutchazes, apanhado em flagrante a fazer serviço de táxi.

O transgressor circulava em excesso de lotação: 17 passageiros.

Na ocasião, o porta-voz da Polícia Nacional, inspector-chefe Alberto Pacheco, indicou que estão envolvidos na operação, que visa o asseguramento da quadra festiva, mais de cinco mil efectivos da PN, auxiliados por viaturas, motorizados, entre outros meios técnicos.