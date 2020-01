Manchester City e Leicester abriram o ano vencendo

O Manchester City (3º) conseguiu uma vitória suada por 2 – 1 nesta quarta-feira sobre o Everton do técnico Carlo Ancelotti (10º) em partida da 21ª jornada da Premier League e se manteve na caça ao vice-líder Leicester (2º), que também derrotou o Newcastle (13º) por 3 – 0, e se afastou do Chelsea (4º), que só empatou em 1 – 1 com o Brighton (14º).

Não foi uma estreia fácil em 2020 para a equipa comandado por Josep Guardiola. O City balançou as redes logo no início do jogo, aos 13 minutos, por meio do jovem Phil Foden. Mas, após consultar o VAR, o árbitro anulou o golo.

Foi só no segundo tempo que o atacante Gabriel Jesus marcou os dois golos dos ‘Citizens’ desta quarta-feira (51 e 58). Apesar disso, os ‘Toffees’ não deixaram de ameaçar, especialmente depois que descontaram por meio de outro brasileiro, Richarlison (71).

Esta vitória manteve o City na terceira posição com 44 pontos, a um do Leicester.