Mikel Arteta consegue primeira victória no clássico entre Arsenal e Man-United

A jornada foi encerrada pelo clássico Arsenal-Manchester United, com vitória de 2 – 0 para os londrinos. Os Gunners acabaram sendo os mais beneficiados com o tropeço do Chelsea e a derrota do Tottenham.

O atacante marfinense Nicolas Pépé abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo e o defesa grego Sokratis Papastathopoulos ampliou antes do intervalo (42) no Emirates Stadium, em Londres.

Essa foi a primeira vitória do técnico espanhol Mikel Arteta no comando do Arsenal. Com esse resultado, a equipa se aproximou das posições que dão acesso à Liga Europa.

O Arsenal é agora o 10º colocado com 27 pontos, a nove do Chelsea, a quatro do United e a três do Tottenham.

Nesta quinta-feira só haverá uma partida: o todo poderoso Liverpool (1º) recebe em casa o surpreendente Sheffield United (8º). A equipa comandada pelo técnico Jürgen Klopp vai estrear em 2020 tentando manter a impressionante campanha de 2019, com 18 vitórias e um empate em 19 jogos.