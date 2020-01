BNA disponibiliza 80 milhões de dólares para o primeiro leilão de divisas de 2020

O Banco Nacional de Angola (BNA), anunciou a venda de 80 milhões de dólares para o primeiro leilão de divisas do ano.

O comunicado divulgado na página institucional do BNA, nesta quinta-feira, indica que na semana de 6 a 10 de Janeiro de 2020, será vendida moeda estrangeira no equivalente a 80.000.000 dólares por via de leilões de 40.000.000 dólares cada.

Serão organizadas duas (2) sessões ordinárias de leilão de preços por semana, às terças e quintas-feiras, avançou o BNA.

Para o mês de Janeiro e Fevereiro, o Banco Nacional de Angola prevê a venda de 500 milhões de dólares por mês.”Tendo em conta a entrada em vigor do Aviso Nº13/19 a 02 de Janeiro de 2020, que permite a venda de moeda estrangeira pelas empresas do Sector de Petróleo e Gás aos Bancos Comerciais”,

No final de cada sessão, o BNA divulgará o montante disponibilizado, o número de participantes, as taxas de câmbio máxima e mínima admitidas, bem como a taxa de câmbio média resultante da sessão.



“Conforme disposto no Instrutivo nº 16/2019 de 24 de Outubro, nos dias em que não forem realizados leilões, a taxa de câmbio de referência (venda) será calculada com base na média ponderada das vendas ocorridas no mercado interbancário, desde que o valor acumulado dessas vendas seja superior ao equivalente a USD 20 milhões (vinte milhões de dólares norte americanos). Nos dias em que não forem realizados leilões, nem vendas no mercado interbancário em valor superior ao referido, manter-se-ão as taxas de referência anteriores”, informou o BNA.

Segundo dados do Mapa de Consolidação de venda de divisas do BNA, de Janeiro a Novembro de 2019, o Banco Central disponibilizou em dólares 7,7 mil milhões com uma média mensal de 705 milhões e em euros disponibilizou 676 milhões com uma média mensal de 84 milhões.