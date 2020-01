Cantor cabo-verdiano Jorge Neto em coma induzido após cirurgia

O cantor cabo-verdiano Jorge Neto, um dos principais rostos da banda Livity, continua em coma induzido, depois de ter sido submetido a uma cirurgia de urgência na cabeça, dia 31 de Dezembro de 2019, num dos hospitais de Lisboa, em Portugal.

Segundo a Agência Noticiosa de Cabo Verde (Inforpress), que cita o “manager” do artista, Augusto (Gugas) Veiga, Jorge Neto sofreu um duplo Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 30, depois de ter passado mal no aeroporto de Lisboa.

Na altura, o músico tentava viajar para Cabo Verde, onde tinha agendado um show de passagem de ano em São Vicente.

“Estava com tensão muito alta e não o deixaram viajar. Ali mesmo foi-lhe medicado e quando estava a sentir-se melhor foi enviado para casa, onde teve um duplo AVC no dia 30, tendo sido descoberto pelo seu irmão, e ainda assim recusou-se ir a um hospital”, informou.

Gugas Veigas explicou que só no dia 31 Jorge Neto foi levado ao hospital, quando a sua esposa, que estava em Holanda, antecipou a sua viagem para Portugal.

No hospital, os médicos informaram à família que o estado de saúde do artista era crítico, porque demoraram muito para o levar aos serviços hospitalares e que este apresentava “muito sangue num dos lados do cérebro”.

No mesmo dia, o artista foi submetido a uma operação de emergência de várias horas e de momento, segundo avançou Gugas Veiga, está ainda em coma induzido.

Às próximas 48 horas serão “fundamentais” para ver a sua reacção.

Este é o segundo AVC que o artista sofre, uma vez que em finais de 2012 também passou pela mesma situação.

Filho de mãe cabo-verdiana, Jorge Neto nasceu em São Tomé e Príncipe em 1964.

Fez os estudos secundários em Portugal e emigrou para a Holanda.

Tornou-se conhecido do público cabo-verdiano ao participar, enquanto representante da diáspora, numa edição do concurso “Todo Mundo Canta”, na década de 1980.

Fez sucesso na Holanda e noutros países da diáspora, bem como em Cabo Verde, ao lado da mítica banda Livity, enquanto vocalista.

Acarinhado pelo público pela sua energia em palco, que já lhe valeu um galardão nos Cabo Verde Music Awards, Jorge Neto viria a sofrer, em finais de 2012, um AVC, do qual levou algum tempo a recuperar-se.

Em 2016 foi homenageado na segunda edição da gala Somos Cabo Verde com o prémio mérito e excelência.

Actualmente reside em Portugal com a mãe, a mulher e os filhos.

Depois de 11 anos sem gravar um disco, Jorge Neto lançou em 2016 “Nha Palco”.

Do seu currículo constam agora nove álbuns: “Dja ca Da”; “Jorge Neto”; “Papia Bu Manera”; “Dia Diferente”; “Neto e Cabo Verde”; “Boca Povo”; “Rapaz Novo” e “Harmonia”, estes dois últimos ao lado dos Livity, e por último “Nha Palco”.