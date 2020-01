Duas enfermeiras detidas devido a cobrança de 65 mil kwanzas para aplicação de vacina a um bebé

Duas enfermeiras do Hospital do Chimbicato, distrito da Camana, foram detidas, nesta quinta-feira, por agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC) devido a cobrança de 65 mil kwanzas a uma parturiente para aplicação de uma vacina contra Hepatite B ao seu bebé, recém-nascido.

A detenção surge na sequência de uma denúncia, leva a cabo por efectivos da Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE) e agentes do SIC, informou a Rádio Luanda.

Segundo ainda a mesma fonte que cita o porta-voz do IGAE, Daniel João, as duas enfermeiras Leopoldina Francisca António e Engracia da Conceição António André, foram apanhadas em flagrante enquanto a técnica de enfermagem, Judith Bietu, está foragida.

As duas enfermeiras detidas sobre suspeita de extorsão, foram encaminhadas para o Ministério Público para dar seguimento ao processo.

Segundo Daniel João, a Inspecção Geral da Administração do Estado vai continuar a fazer o seu trabalho no intuito de acabar com a corrupção na administração pública garantindo assim à oferta de um serviço cada vez melhor para os cidadãos.