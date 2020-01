Liverpool vence Sheffield e chega a um ano sem perder na Premier League

O Liverpool, líder isolado da Premier League, abriu seu ano de 2020 com o mesmo ritmo vitorioso com o qual acabou 2019, somando nesta quinta-feira uma vitória em casa contra o Sheffield United (2-0), no encerramento da 21ª jornada do campeonato.

A última derrota do Liverpool na Premier aconteceu há um ano, quando no dia 3 de janeiro de 2019 perdeu por 2 – 1 para o Manchester City.

O egípcio Mohamed Salah (aos 4 minutos) e o senegalês Sadio Mané (64) marcaram os golos do atual campeão europeu e mundial.

Com vinte partidas disputadas nesta Premier League, a equipa de Jürgen Klopp tem um retrospecto espetacular de 58 pontos (19 vitórias, um empate, nenhuma derrota), e com o isso parece encaminhado rumo a seu primeiro título de campeão inglês desde 1990.

Os ‘Reds’ mantiveram nesta primeira jornada do novo ano sua vantagem de 13 pontos sobre o Leicester (2º), que na quarta-feira venceu o Newcastle (13º) por 3 – 0 fora de casa, e de 14 pontos sobre o Manchester City (3º), que nesse mesmo dia derrotou o Everton (11º) por 2 – 1.

Além de tudo, o Liverpool jogou uma partida a menos que seus dois principais perseguidores, o que pode aumentar ainda mais sua vantagem.

O clube de Anfield não precisou esperar muito para conseguir marcar seu primeiro golo de 2020.

Foi logo aos 4 minutos, por meio do onipresente Salah, que aproveitou com perfeição um passe rasteiro de Andrew Robertson para o centro da área, onde o ‘Faraó’ não perdoou.

Aos 11, o guarda-redes Dean Henderson conseguiu defender outro chute de Salah, que quase marcou o segundo.

A equipa da casa continuou pressionando. O holandês Georginio Wijnaldum (19) chutou na direção do ângulo mas a bola acabou subindo demais. Salah, cujo disparo aos 30 minutos foi defendido por Henderson e o brasileiro Roberto Firmino, em um voleio que explodiu em um defensor (37), tiveram outras boas chances na primeira etapa.

Na segunda, o Liverpool continuou criando as principais chances de golo.

O holandês Virgil Van Dijk não chegou por muito pouco na cara do golo para desviar um cruzamento de Robertson aos 48. O segundo golo veio aos 64, quando em um contra-ataque Mané buscou o apoio de Salah que devolveu a bola para que o atacante senegalês decretasse a vitória sobre o Sheffield United (8º).