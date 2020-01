Três milhões de pessoas abandonam Serra da Canda por falta de serviços básicos

Três mil habitantes da comuna montanhosa da Serra de Canda, município do Cuimba, província do Zaire, abandonaram nos últimos cinco anos a sua localidade devido ao mau estado da via e buscam abrigo em outras regiões.

A informação foi avançada hoje, quinta-feira, à Angop, pelo administrador municipal do Cuimba, Simão Kuanzambi, tendo frisado que devido ao mau estado da estrada que liga a comuna da Serra de Canda a outras zonas, a população daquela região montanhosa está a procura de novas áreas para viver.

Segundo o responsável, devido ao êxodo populacional as aldeias de Conquela, Luleca, Luzizila, Diuquisa e Banga I, na comuna da Serra de Canda, estão a ficar desabitadas.

“A maior parte desta população está a procura de melhores condições para viver na sede municipal do Cuima”, ressaltou.

Admitiu que devido ao difícil acesso à comuna da Serra de Canda, as autoridades administrativas do município do Cuimba encontram dificuldades para levar os serviços sociais básicos do sector da saúde, educação, energia e águas, entre outras áreas à população local.

Sublinhou que os agentes comerciais privados também não conseguem subir a estrada que dá acesso à Serra de Canda, para vender os seus produtos à população daquela região.

Fez saber que, para contornar essa situação, a população local recorre a localidade vizinha de Quibocolo, município de Maquela do Zombo, província do Uíge, para adquirir bens de primeira necessidade.

O governador provincial do Zaire, Pedro Júlia, afirmou recentemente que uma das prioridades do seu pelouro é realizar trabalhos de terraplenagem e posteriormente asfaltar a estrada nacional N120, que liga também à comuna da Serra da Canda.

Pedro Júlia, que passou o fim de ano na comuna da Serra de Canda, salientou que a medida visa permitir a livre circulação de pessoas e bens, assim como ajudar a população local a permanecer na sua terra de origem.

Pedro Júlia aproveitou a ocasião para oferecer bens alimentares, produtos de higiene, cobertores, roupa usada e material agrícola à população da comuna da Serra de Canda.