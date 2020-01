Polícia detém dois homens que aliciavam crianças a furtar parafusos de fixação da linha férrea

Os agentes da Unidade de Protecção de Objectivos Estratégicos (UPOE), afectos aos Caminhos-de-Ferro de Luanda (CFL), detiveram dois homens (um angolano e outro da Guiné-Conacri) por supostamente terem aliciado crianças a furtarem parafusos de fixação da linha-férrea.

Em declarações hoje (sexta-feira), em Luanda, à Angop, o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa dos CFL, Augusto Osório, referiu que o cidadão da Guiné é dono de um espaço que armazena e compra material ferroso para posterior comercialização.

Disse, igualmente, que a acção ocorreu no dia 27 de Dezembro, nas imediações do bairro Boavista, quando duas crianças de oito anos foram encontradas a retirar os fixadores da linha e, em seguida, transportaram para o local onde eram depositados, a troco de 200 kwanzas.

O responsável considerou grave a situação, pelo facto de a retirada dos fixadores constituir perigo, podendo levar, a qualquer momento, ao descarrilamento de comboios e à consequente perda de milhares de vidas humanas e do património público.

Em Novembro último, os CFL registaram o furto de 440 parafusos de pregação de carris e das travessas da linha, tornando os carris instáveis para a circulação de comboios.

Os parafusos tinham sido retirados no espaço que separa as zonas da Boavista e do estabelecimento prisional da Comarca, no distrito urbano do Sambizanga.

Os CFL têm 424 quilómetros de linha-férrea no troço Luanda/Malanje e 55 no troço Dondo-Zenza (Cuanza Norte), perfazendo um total de 479 quilómetros.

A instituição realiza, diariamente, 17 viagens de comboio suburbano, transportando, nos três serviços, pelo menos seis mil pessoas, que pagam 500 kwanzas em primeira classe, 200 na segunda e 30 na terceira.