Comunidade islâmica nega perseguição do Estado angolano

O secretário provincial da Comunidade Islâmica na Lunda Norte, António Khamisy, negou hoje, domingo, qualquer perseguição por parte do Estado angolano, a sua confissão religiosa.

O responsável reagia as declarações feitas pelo delegado da Justiça e dos Direitos Humanos, Baptista Miguel, quando falava em conferência de imprensa sobre informações divulgadas por alguns órgãos estrangeiros e retomadas pelas redes sociais, que davam conta que o Estado angolano persegue a comunidade islâmica na Lunda Norte.

Considera caluniosas e infundadas tais informações, sublinhando que a comunidade não realiza cultos desde Novembro de 2018, altura em que as mesquitas foram encerradas no quadro da “Operação resgate”.

Na Lunda Norte, no âmbito da operação, foram encerradas 70 igrejas, incluindo mesquitas, por realizarem cultos em lugares inadequados.

O também coordenador da “Operação resgate” na Lunda Norte, Baptista Miguel, considera que as informações veiculadas pela imprensa estrangeira, visam, somente, “manchar a imagem de Angola no exterior”, explicando que a intenção do Governo é somente repor a autoridade do Estado e não de impedir as pessoas a professarem a sua fé.

Declarou que o Direito ao Culto e à Liberdade Religiosa, estão garantidos e o Estado angolano assegura e protege as instituições religiosas que desenvolvem a actividade nos termos da Lei.

A operação “Resgate” visa, entre outros objectivos, repôr a autoridade do Estado e recuperar os melhores valores da angolanidade, de educação, ordem, civismo, respeito pelo bem público e pelo próximo.