Desabamento de ponte corta circulação rodoviária entre Huíla e Benguela

O desabamento da ponte metálica sobre o rio Cutembo, na zona limítrofe entre Huíla e Benguela, na Estrada Nacional 250, neste sábado, cortou a circulação rodoviária entre as duas províncias

O desabamento da ponte ocorreu por volta das 10 horas devido as fortes chuvas que se registam na região.

Durante as últimas semanas, as chuvas que caíram na província da Huíla provocaram o desabamento de pontes nos municípios de Caluquembe, Caconda, Quipungo e Chicomba.

Em risco está também o rompimento da ponte sobre o rio Hoque, estrutura que permite a circulação rodoviária entre o Lubango e às províncias de Benguela, Huambo e Luanda.

O vice-governador para o sector Técnico e Infraestruturas da Huíla, Nuno Mahapi, garantiu, na sexta-feira (04), existir sinergias a nível local e central para a recuperação das pontes em risco e desmoronadas com as fortes” chuvas ocorridas na região.

Para avaliar a situação e proceder ao levantamento das necessidades foi criada uma equipa técnica multi-sectorial ligada as infra-estruturas.

O gestor mostrou-se preocupado igualmente com a situação da ponte do rio Hoque, com indícios de desabamento se as chuvas permanecerem regulares.