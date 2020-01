INAMET prevê chuvisco para Luanda

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET) prevê, até às 18h00 deste domingo, chuva fraca ou chuvisco em alguns municípios das províncias de Luanda, Bengo e Cuanza Sul, depois da intensa chuva registada na capital do país, na manhã de hoje, que desalojou 250 famílias.

De acordo com o INAMET, ainda na região norte teremos céu nublado durante a tarde, com períodos muito nublado na madrugada e manhã em Luanda, Bengo, Cabinda, Zaire, Cuanza Norte e chuva forte ou aguaceiros acompanhados, por vezes, de trovoada em alguns municípios do Uíge, Zaire, Cuanza Norte Malanje, Lunda Norte e Lunda Sul.

No Centro do país, a previsão indica céu pouco nublado ou limpo em Benguela, com períodos de céu nublado pela madrugada e manhã no Huambo e Bié e Moxico, com chuvisco em alguns municípios de Benguela e chuva moderada a forte em algum município do Moxico e Huambo.



No Sul, prevê-se céu pouco nublado ou limpo no Namibe, parcialmente nublado na Huíla, Cunene e Cuando Cubango, com chuva fraca em alguns municípios do Namibe.

De acordo com o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), 250 famílias ficaram desalojadas no Distrito Urbano do Benfica, em consequência da chuva intensa registada na cidade de Luanda, além de casas inundadas e ruas alagadas, dificultando a circulação de pessoas e veículos automóveis.

O balanço provisório aponta como municípios críticos Kilamba Kiaxi, Cazenga, Viana, Talatona, Cacuaco e Belas, onde se notou enchentes nas bacias de retenção das ruas.

O município de Belas, sobretudo na zona das salinas, apresenta-se crítico, igualmente com ruas alagadas, além da destruição de uma casa em Talatona e o resgate de seis membros de uma família no interior de uma residência no distrito urbano do Benfica.

As temperaturas extremas (mínimas e máximas) previstas para as principais cidades de Angola são:

Luanda 24/30, N’dalatando 17/30, Cuito 15/26, Cabinda 24/30, Malanje 16/30, Luena 16/27 Sumbe 25/30, Dundo 21/28, Lubango 16/26, Caxito 24/32, Saurimo 18/28, Menongue 16/31, Mbanza Congo 21/31, Benguela 24/30, Moçamedes 20/29, Uíge 19/28, Huambo 10/24 e Ondjiva com 22/32 graus centígrados.