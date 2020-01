1º de Agosto prepara motivado deslocação a Lubumbashi

A equipa de futebol do 1º de Agosto treinou domingo, na presença dos seus adeptos de forma motivada e alegre para deslocação a cidade de Lumbumbashi(RDC) onde no próximo sábado ira defrontar o TP Mazembe, jogo referente a quarta jornada do grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africano.

O treino inicialmente marcado para a sábado, não aconteceu devido as fortes chuvas que a capital do país registou, tendo a sessão sido transferida para hoje no estádio França Ndalu.

Com o grupo completo e a intregação de alguns atletas condicionados fisicamente nos últimos dias, o treinador Dragan Jovic, em hora e meia de treino mostrou aos presentes o sistema a usar no jogo de resposta diante do TP com quem empatou a um golo no jogo da primeira “ mão” no estádio 11 de Novembro.

Os “ militares” viajam para o Congo na próxima quinta-feira, mas antes haverá uma conferencia de imprensa para o lançamento do duelo com os congoleses que lideram o respectivo grupo com sete pontos enquanto que os rubro -negros estão na quarta e última posição com apenas dois.

O 1º de Agosto empatou igualmente no seu reduto com o Zesco United da Zâmbia (1-1) e perdeu, por 0-2, diante do Zamalek do Egipto, em terreno contrário.