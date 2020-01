Banco Económico assegura aumento de capital até Junho de 2020

O Banco Económico (BE) prevê, até final do primeiro semestre deste ano, realizar integralmente o aumento de capital, decisão já aprovada na Assembleia Geral dos accionistas que teve lugar em Agosto de 2019, para assegurar a sustentabilidade do banco a médio e longo prazos.

A decisão está em conformidade com as principais conclusões divulgadas pelo BNA no quadro do exercício de Avaliação da Qualidade dos Activos (AQA), que orienta o BE a fazer o aumento do capital social, de acordo com uma nota de imprensa enviada hoje à Angop.

Na Assembleia Geral do Banco Económico foi deliberada a necessidade de recapitalização superior à confirmada nos resultados do exercício do AQA realizado ao BE, com referência a 31 de Dezembro de 2018.

Esta recapitalização vai permitir acomodar os desvios de imparidade identificados no AQA.

Neste sentido, o Banco Económico, em conjunto com os seus accionistas, dará cumprimento às deliberações emitidas pelo BNA no quadro do exercício de avaliação da qualidade dos activos (AQA) das principais instituições financeiras angolanas.

Numa nota publicada a 30 de Dezembro, acerca da Avaliação da Qualidade dos Activos de 13 bancos comerciais, que representam 92,8 por cento dos activos da banca angolana, o BNA orientou os bancos a fazer a avaliação das necessidades de capital adicional e assegurar o cumprimento dos limites prudenciais estabelecidos na regulamentação em vigor até 30 de Junho de 2020.

Do exercício de AQA, feito pelo Banco Nacional junto da banca, concluiu-se os Bancos Economico (BE) e de Poupança e Crédito (BPC) representavam cerca de 96 por cento das necessidades de recapitalização face aos requisitos mínimos regulamentares em vigor, com referência a 31 de Dezembro de 2018.



Desde a sua constituição, em Outubro de2014, o Banco Económico assumiu uma postura conservadora na gestão da sua carteira de crédito, nomeadamente através do crescimento moderado de novas operaçõe.

O BE também assumiu uma postura conservadora da gestão da carteira de crédito através do grande escrutínio e selectividade nos projectos elegíveis para financiamento e reforço das imparidades das operações recebidas do passado, em que teve de assumir os activos e passivos.

Com a concretização do aumento de capital aprovado, o Banco Económico estará, de acordo com a sua administração“, a corresponder às recomendações do regulador e a assegurar a estabilidade da sua operação e sustentabilidade a médio e longo prazo”.

O banco conta hoje com uma rede de 62 balcões e postos e 11 centros de empresas, numa estratégia de crescimento focada no cliente e na satisfação das suas necessidades com uma oferta universal de produtos e serviços financeiros de excelência.